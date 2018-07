Ana se sincera con Chicote: "Yo estoy destrozada. Ese no es mi marido"

LA SITUACIÓN DE LA TABERNETA

Tras el numerito montado por Walter al abandonar el servicio, Ana le confiesa a Alberto Chicote que ese no es el hombre con el que se casó. Asegura que le aguanta porque es su marido pero no es la vida que quiere tener. No sólo ha puesto ella dinero, los padres de la propietaria, dos jubilados, también han puesto dinero, pero aún no ha podido devolvérselo.