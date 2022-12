Chicote se sienta en una de las mesas de ‘El Chiringuito’ para degustar sus platos. Pancho le da la carta “seguramente la misma que desde el día que abrió”, hace siete años, comenta el chef. Como plato especial del día tienen rabo de toro, pero Alberto prefiere pedir pulpo, almejas, presa, arroz y cazón. El dueño le lleva la comanda a Margot y le advierte que quiere que tenga especial cuidado con la comida del chef. La cocinera se niega a darle un tarto especial porque trata igual a todos sus clientes.

Liz le lleva el primer plato: Almejas a la marinera. “No son marineras, son ‘submarineras’, porque hacen submarinismo en aceite”, comenta Chicote. Cuando Pancho comprueba qué le parece al chef el primer plato, al cocinero se le antoja cazón, un plato que no tienen preparado porque el rebozado lo hacen al momento.

La presa se la sirve el dueño. Él pidió la carne al punto pero la cocinera se lo ha hecho un poco pasada porque según ella, “si la carne echa sangre, tiene microbios”.

Tras hora y media esperando, al líder de ‘Pesadilla en la cocina’ le llega la paella. Un plato cuya receta es de Margot y que no sabe a nada. Chicote se la da a probar al dueño que le explica que es una receta sólo de la cocinera y que no se la dice a nadie. “Mejor que no se lo diga a nadie porque así nos garantizamos que con ella muere la receta”.