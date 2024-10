Alberto Chicote no da crédito al ver el caótico servicio de 'Los Pitos'. Mientras Marcelo, el dueño, es incapaz de sacar adelante la mayoría de platos, los pocos que salen no llegan a las mesas por culpa de Renato, su camarero. Y es que Renato no se sabe el nombre de las mesas hasta tal punto de que va de mesa en mesa preguntando a la gente de quién es cada plato.

"Estoy desbordado", reconoce Renato, que explica que no sabe dónde van los platos ni el orden de las mesas: "Me pierdo totalmente". "¿De verdad que no se sabe las mesas?", pregunta sorprendido Alberto Chicote en el vídeo principal de esta noticia, donde Renato y Marcelo protagonizan un surrealista momento en presencia del chef.

Mientras Marcelo explica a su camarero que la letra M que va delante del número de las mesas hace referencia, precisamente, a la mesa, Renato pregunta qué quiere decir la letra T. "T de terraza", contesta alucinado el duelo de 'Los Pitos', que responde tajante al camarero: "¿Eres el tontito del pueblo ahora?".