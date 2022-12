laSexta estrena esta noche una nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ a las 22:30 horas, con Alberto Chicote trasladándose hasta Puertollano (Ciudad Real) para acudir a la llamada de auxilio de ‘Leña y Carbón’ y terminar echando una mano para sacar adelante otro local del mismo propietario, ‘El Calamar’.

‘Pesadilla en la cocina’, que cumple una década en emisión, se ha convertido en uno de los grandes puntales del entretenimiento de laSexta.

El formato producido por Atresmedia TV en colaboración Warner Bros. ITVP España ha contado siempre con un gran seguimiento por parte de la audiencia. El estreno de la octava temporada cosechó un 8,2% de cuota con casi un millón de espectadores. El programa de laSexta sedujo a cerca de tres millones de espectadores únicos.

Así es el programa de esta semana

‘Leña y Carbón’ es, en principio, el nuevo reto al que se enfrenta Alberto Chicote. Un restaurante especializado en carne a la brasa que preocupa a su propietario, Chema, dueño también de otros cinco locales de restauración. Un conglomerado en el que ‘Leña y Carbón’ es el pulmón, siendo el que mejor funciona pero que, sin embargo, en los últimos tiempos ha visto una caída en su facturación. Y es que si ‘Leña y Carbón’ cae, se hunden todos.

Para Chema, la causa está en el personal, al que no considera -a excepción del encargado- cualificado. Sin embargo, la versión de las camareras es diferente: Chema no se implica, sus modos son malos y no asigna tareas. De esta forma, dueño y encargado, por un lado, y empleadas, por otro, están enfrentados y eso se traduce en gritos y malas maneras. Un cóctel al que hay que sumar enormes tiempos de espero, desorganización en las comandas y un ambiente tenso y hostil que el propio Chicote vivirá en primera persona, chocando con el trato desagradable e insolente de Chema.

Tras conocer la delicada situación económica a la que se enfrenta el dueño, Chicote da un giro inesperado y decide cambiar el restaurante ‘Leña y Carbón’ por otro del grupo, ‘El Calamar’, el que peor funciona de los cinco que posee Chema. El objetivo de Chicote será que ‘Leña y Carbón’ mantenga una cierta independencia y no tenga que ser el soporte del resto de locales.

Una de las sorpresas a las que se enfrentará el chef será el sistema de rotación de empleados de Chema. Así, encontrará a camareras de ‘Leña y Carbón’ en ‘El Calamar’, lo que juzgará como un profundo error, ya que hace que el resto de los negocios queden sin personal al mando y descuidados. Con trabajo duro y a pesar de los malos modos de Chema con Chicote, el equipo completo tendrá que enfrentarse a una difícil reapertura difícil pero ilusionante. Solo de ellos depende que ‘El Calamar’ se recupere y el resto de los restaurantes pueda salir a flote.

Este jueves, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de Pesadilla en la cocina, en laSexta.