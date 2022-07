Fermín ha sido uno de los personajes indispensables de Pesadilla en la cocina. Los momentazos que ha protagonizado ya son historia del programa. A continuación repasamos los mejores momentos de ese programa en el que Alberto Chicote se trasladó hasta los Países Bajos, concretamente a Utrecht, para ayudar al restaurante 'ELE' a reflotar su negocio.

Por ejemplo, en el vídeo principal de esta noticia puedes recordar el momento viral en el que el exitoso chef tiró la guitarra de Fermín al río y éste, ni corto ni perezoso, se tiró al agua para recuperarla ante la incredulidad de Chicote.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.

Otros momentazos

"Mi Chicote ha llegado": así sorprendió Fermín al chef de Pesadilla en la cocina recibiéndole con su guitarra y unas rumbas. Puedes ver el momento en el siguiente vídeo.

En otro momento dado, Fermín intentó convencer a Alberto Chicote que si no funciona el ELE no era por su culpa, sino por la lentitud de la cocina. Por eso, para animar y "refrescar" a su plantilla, les llevó unas copas. Un surrealista momento en el que Alberto Chicote no dudó en echarle del local en Pesadilla en la cocina como puedes ver en el siguiente vídeo: "Yo no vengo aquí a hacer el gilipollas".