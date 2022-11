Las broncas en Il Fogon della Toscana se han convertido en algo tradicional en el local. Después de echar a todos los trabajadores del restaurante y quedarse solo con Chicote, los comensales comienzan también a abandonar el restaurante: "Esto ya es un cachondeo", dicen horrorizados.

"Yo sé cómo se trabaja, yo he facturado 4.000 euros y un servicio de puta madre", comenta el dueño a Chicote. "No haces más que hablarme de las cosas que fueron o que pasaron. Ahora de todo eso que me cuentas hay 0. Orden 0, empatía 0, equipo 0", responde el chef de laSexta.

José Antonio se ve superado por la situación: "Si me quedo solo tengo que cerrar".