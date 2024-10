Después de que Marcelo, el dueño y cocinero de 'Los Pitos', no sea capaz de sacar ningún plato y el servicio se convierta en un auténtico caos, Alberto Chicote le pone una pegatina negativa, lo que enfada al dueño. "¿Es culpa mía?", pregunta Marcelo indignado a Alberto Chicote, que le responde tajante: "No, es del Pato Donald".

"Vamos a ver, tío, que todo lo que estás haciendo es freír producto congelado y estás metido en la mierda, no me jodas", insiste Alberto Chicote, que no da crédito de la actuación del dueño, quien le pregunta: "¿Qué quieres que haga? Si no sale, está... no sale".

"Pero ¿qué va a salir, si no tienes nada?", pregunta alucinado Chicote a Marcelo, quien abandona la cocina mientras le informa de que va a esperar tres minutos. Tras ello, Marcelo decide ir a la barra a servirse una caña ante la atónita mirada de Alberto Chicote, que pregunta sorprendido: "¿Qué haces aquí tomando cañas?". "¿Qué haces aquí tomando cañas?", insiste Alberto Chicote a Marcelo, que le responde: "¿Qué quieres que haga?". "¿Qué quiero que hagas? Cocinar, quiero que hagas. Eso que tú llamas cocinar, de hecho", responde de manera rotunda Chicote.