Alberto Chicote sigue investigando en la cocina de 'Leña y carbón' y, con la ayuda de Elena, la camarera, descubre que algunos alimentos podridos o en muy malas condiciones. "No es normal que un producto se esté estropeando en una cámara, pero claro, cualquiera se lo dice aquí a mi amigo", dice el chef refiriéndose al propietario del restaurante, Chema, con quien ya ha mantenido algún que otro tenso desencuentro.

"Que meta una persona que esté en cocina y haga una organización, no a nosotras que no tenemos ni puta idea", reconoce Elena. "La cocina no es cosa mía, a mí me han contratado de camarera", asegura ante las cámaras de Pesadilla en la cocina.

Chicote pide que Chema vaya a la cocina para hablar con él. "¿Tú vas a Mercamadrid y cuando vas a Mercamadrid la zona del pescado huele mal? No huele a rosas, huele a pescado", dice el propietario. "¿A ti te parece que tiene buen aspecto esto?", le pregunta el chef, que antes de escuchar su respuesta, hace un comentario que no le sienta demasiado bien a Chema.

"Es una gilipollez lo que yo digo. Si yo digo una cosa que no te gusta es una gilipollez", dice Alberto. "Anda y vete a tomar por culo", le contesta Chema. "¿Quieres que te lo diga más claro? Vete a tomar por culo", repite. El propietario de 'Leña y Carbón' se va a la barra a tomarse una copa de vino y hace un brindis en solitario. "¡Por Chicote!"