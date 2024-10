Tras el desastroso servicio de ayer Chicote necesita reunirse con Redón, el dueño de 'Brasas y más', para conocer la situación personal y económica en la que se encuentra. "Yo llegué aquí y me encuentro con este local tan grande, tan desatendido, tan descuidado, tan fuera de orden y sigo pensando cómo llegas tú hasta aquí", le pregunta el chef al propietario, que le responde que no lo sabe, que ha llegado hasta aquí sin darse cuenta.

Actualmente, el dueño tiene una deuda de unos 300.000 euros según contó a Chicote. Ahora, Redón le explica al presentador de 'Pesadilla en la cocina' que va rondando por ahí, que exactamente no sabe cuál es su deuda. "Es mucha pasta", le dice el cocinero al dueño de 'Brasas y más', que le reconoce que una parte de ese dinero ya es deuda de su hermano. "Con él ya tengo una deuda de 20.000 euros en Seguridad Social y otros tantos en Hacienda", cuenta Redón, que expone que ya le están llegando embargos a nombre suyo y que cada dos por tres le embargan el datáfono.

"Claro como voy tan al día, yo cuando acabo el día de lo que hay en la caja pago a las camareras, si puedo, a veces me falta algo o a veces no les puedo dar nada", explica el propietario, que dice al chef que de lo que le pagan con datáfono cuando va a sacarlo al día siguiente no está. Entonces no tiene dinero para ir a comprar para ese día. "Cuando me embargan me dejan en bragas", afirma.