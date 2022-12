"Las gambas están crudas", "hace tiempo que hemos pedido las rosadas", "llevamos esperando la comida mucho tiempo", "hemos comido una fritura seca"... Son solo algunas de las quejas que pueden leerse en las diferentes tarjetas que están colgadas en un corcho de la cocina, correspondientes al servicio que está dando El Callejón en este punto del programa.

"Segundo aviso, si no, nos vamos", reza otra de ellas. "Uy, ¡qué alegría!", responde la cocinera del restaurante. Ni corta ni perezosa, Tere asegura ante las cámaras de Pesadilla en la cocina que con "esas tarjetas" se limpia "el culo".

Ante los reproches de Alberto Chicote, la cocinera abandona el local. "Me está tocando el coño el Chicote", asegura. Tras unos minutos al aire libre, Tere vuelve a entrar en la cocina. "Has dejado tirado a tu hijo como una puta mierda aquí. A mí me da igual. Yo no quiero ser amigo tuyo", le responde Alberto Chicote con dureza.

"Lo hago por mi hijo", le aclara al chef, tal y como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a estas líneas. Mientras tanto, los clientes ya están empezando a marcharse, muy descontentos con el servicio y hartos de las largas esperas.