Alberto Chicote alucina al entrar en la cocina de Bámbola. A pesar de tener todo bastante organizado y limpio, el congelador está repleto de comida. "Aquí el microondas curra que da gloria", comenta el chef al darse cuenta de que prácticamente todos los platos son congelados.

El servicio comienza en Bámbola y María Jesús, la dueña, ya comienza a ponerse nerviosa con la actitud de su marido, José, el encargado de sala: "No me ha sacado ni un plato de los que le he dicho que hemos hecho hoy y encima viene a meterme presión".

José, ante la presión que siente, sale a la calle a fumar, algo que pone aún más de los nervios a María José y Chicote. "Pon Merche, 'Abre tu mente'", encarga la cocinera al altavoz.

En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo reacciona la cocinera al escuchar su tema preferido: "Me he tenido que poner a mi Merche para desfogar, cerrar los ojos y olvidarme de que existo". Alberto Chicote alucina...