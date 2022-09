Nuevos enfrentamientos y broncas llegan a la nueva temporada de Pesadilla en la cocina y a Alberto Chicote nunca le pillan desprevenido: "No hay ninguna manera de vivir esa tensión sin estar en primera línea", confiesa el chef.

Así que, parece que esta temporada no iba a ser menos y Chicote ya avisa: "Esta temporada no me he calmado nada".

En el Festival de Vitoria ya anunciaron que es una temporada que les ha dado "mucho mejor resultado", por lo que el chef desvela que esto les ha supuesto un "esfuerzo mayor", con lo que cualquier seguidor de Pesadilla en la cocina sabe lo que conlleva.

En el vídeo principal de esta noticia, Chicote cuenta la historia que más nos va a emocionar y tiene claro que no nos podemos perder ni una de todas las entregas: "Es Pesadilla al cuadrado".