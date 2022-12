"¿Cómo montáis un restaurante sin tener ni idea de restaurantes?" Es la pregunta que le hace Alberto Chicote a Silvia y Jose, los dos propietarios de 'Los 100 quintos'. "Pensaba que era más fácil, pero luego me he dado cuenta de que no. A ver, es un sueño mío que tampoco es una obsesión, me lo tomo con calma", afirma Jose. Unas palabras con las que Silvia no está nada de acuerdo.

"Pensé que Silvia... yo confiaba en ella, ha trabajado siempre de camarera, lo que pasa es que no sabe gestionarlo bien", afirma el dueño, dejando al chef de Pesadilla en la cocina completamente anonadado. "Ahora mismo se está quitando del medio él como propietario y te está cargando toda la mierda a ti, que es de tener un poquito poca vergüenza, también te digo", contesta Alberto Chicote.

Silvia cree que Jose deja la cocina en un segundo plano. "Piensa que la gente va a venir a ver sus mierdas", dice refiriéndose a la decoración militar del restaurante. Pero la situación es aún más complicada de lo que en principio pensaba el chef. La casa de ambos está ubicada sobre el restaurante. "Si lo cerramos, nos quedamos sin casa", afirma la dueña de 'Los 100 quintos'.

Alberto Chicote no duda de la implicación de Silvia, pero no sabe si Jose está dispuesto a trabajar para salvar su negocio. "Yo hago lo que me digas. Yo quiero seguir con esto adelante y hacer que funcione porque yo tengo la ilusión de crear este bar temático, que no hay ninguno en España, para hacer recordar a la gente el paso por el servicio militar", asegura el propietario.