Las puertas de 'El italiano' se abren para recibir a los primeros comensales en un segundo servicio que, lamentablemente, tampoco comienza de la mejor forma. La caótica situación del local exige de inmediato un cambio en todo el equipo, en especial de Manuel, el encargado de coordinar a todos los demás. Pese a ello, la falta de comunicación entre el dueño y la cocinera termina con la queja de una clienta por una intolerancia alimentaria.

"¿Estos son los raviolis a la boloñesa?", pregunta Chicote a Ana, la cocinera, al ver que la pasta "es de dos colores". "Es que no tengo, me han dicho que ponga lo que tenemos", contesta Ana. "Yo he comunicado que no tenemos y me han dicho que saque lo que tenga, ¿qué he hecho?, pues sacar raviolis de queso", sentencia la cocinera.

Los platos salen al comedor y los comensales empiezan a quejarse al ver que lo que han pedido no coincide con lo que están sacando desde cocina. La situación se pone aun más tensa tras el aviso de una cliente, intolerante al queso, al ver que ha estado a puto de comer los raviolis de queso que le han servido. Manuel entra en cocina para comentar a Ana la gravedad de lo ocurrido.

"Nos han pedido un raviolis de setas y hemos sacado raviolis con queso cuando la clienta es intolerante", alucina Manuel. "Te he dicho que solo tengo esos, ¡escúchame!", le grita Ana, quien asegura "haber comunicado" que no tenía otros raviolis para servir.

Puedes ver le confrontamiento que se ha generado entre ambos en el vídeo que acompaña esta noticia.