El equipo de Pesadilla en la cocina llega al restaurante La Fortaleza para ayudar a Óscar, su dueño, a levantar el local.

Lo primero que hace Alberto Chicote es pedir algunos platos de la carta para conocer lo que sirven. Cuando el chef ve 'croquetas caseras' y Óscar le confiesa que no lo son, ya desconfía: "Eso de ponerle apellidos a los productos que no les corresponde es engañar al cliente. Si no lo haces tú, no es casero".

A pesar de ello, el chef de Pesadilla en la cocina prueba algunos otros platos y se sorprende con el bacalao a la bilbaína: "¿Con vinagre de módena es la salsa a la bilbaína? Te van a coger en Bilbao y te van a echar a la ría".

