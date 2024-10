Alberto Chicote llega al restaurante pizzería 'El italiano' para ayudar Manuel y Alessio, sus dueños, a reflotar su negocio. Después de las presentaciones el chef se sienta en una mesa para probar la comida del local. "Vamos, muy lenta, hija. que estás, y las sugerencias", le pide el propietario a Laura, la camarera, que está buscando las cartas. Ya con las cartas en la mano, Manuel acude a tomar la comanda del presentador de 'Pesadilla en la cocina', que le pide que le cuente cuál es la oferta gastronómica de 'El italiano'. El dueño abre la carta y comienza a decirle los platos que tienen. "¿Me la vas a leer entera?", le pregunta Chicote cortante y Manuel comienza a resumirle lo que tienen. "Las pizzas las hacemos nosotros en el momento, la masa la hace mi socio", le comenta Manuel. Al chef le interesa este dato y le pregunta qué tal pizzero es su socio. "Un 10. Como pizzero no tengo ninguna queja, como socio es una mierda", le responde.

Mientras el dueño coge la comanda, en la cocina las camareras empiezan a cantar a la cocinera. "Ana te queremos, lelele, Ana es la mejor, lelelele”. Un cántico que se escucha desde el comedor y el jefe les llama la atención. "No me habías contado que tenías una guardería también", bromea Chicote, mientras Manuel se dirige a la cocina.

Una camarera se acerca a la mesa de Chicote para apuntar lo que quiere y el chef quiere saber qué le recomendaría ella, a lo que le responde que no sabe. "Yo es que la carta no me la sé, los nombres no se me quedan", le comenta la joven. "Pero si es tú trabajo", le responde el chef alucinando. La trabajadora expone al cocinero que si le pregunta por la cuatro quesos sabe que lleva roquefort y queso de cabra. "Me sé las que más piden", le comenta a Chicote, que le responde: "No lleva ni roquefort ni queso de cabra según la carta". Manuel, que observaba desde la distancia tras oír al chef se acerca para renegar a Laura. "Te lo he explicado varias veces, aquí no hay roquefort porque esto es un restaurante italiano y en Italia se lleva el gorgonzola", le corrige el propietario.