Un dueño despreocupado, una cocinera con serios problemas de gestión de la ira, un camarero despistado y un relaciones públicas que hace de todo y de nada. Ellos son algunos de los integrantes de la plantilla de Generación del 27, un restaurante ubicado en Almería que ha solicitado la ayuda de Alberto Chicote.

"Lo que más me cuesta entender es qué pretendes de mí. Me tomas por algo que no soy. No soy un mago, no sé hacer milagros", confiesa el chef a Paco, el dueño del local. El 'cachondeo' con el que la plantilla se toma su trabajo terminan por desesperar a Chicote. "Cada vez que tú te ríes, menos motivos tengo para trabajar contigo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.

La bienvenida que la variopinta plantilla le da al famoso chef cuenta, entre otras delicias, con paella de tres días, una mesa pegajosa y una amplia carta de la que solo están disponibles cinco platos, además de, por supuesto, un enfrentamiento a la altura del Generación del 27.

"Los clientes no saben ni lo que piden", es la excusa de Rafa para sus continuos despistes y meteduras de pata en el servicio. "¿De dónde has sacado a este chaval?", pregunta Chicote a Rafa, el dueño del restaurante. Pero el camarero no es el único que no atina en el Generación del 27. La cocinera también tiene mucho que ver en la situación actual del restaurante.

Las críticas del chef y las tensiones con sus compañeros llevan a Estefanía a abandonar la cocina. Desde ese momento, Chicote se ve en la obligación moral de ponerse al frente de la situación y cocinar para intentar remontar el servicio. A pesar de que todo empieza a mejorar, aún queda un largo camino por recorrer. Algo que Paco sabe muy bien...

Al menos, tras la visita de Chicote, Paco se ha propuesto seguir adelante con su restaurante. "Por lo menos le has 'arreao' a última hora", reconoce el chef.