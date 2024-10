Raquel, camarera de 'El sitio', intenta calmar a los comensales, como puede, de la larga espera de los platos que no salen de cocina. El servicio está siendo un autentico caos y la camarera entra en cocina para avisar a las cocineras de que los clientes se van a marchar. Eli, copropietaria, se queja al ver que tanto Raquel, como José Antonio, su marido y dueño, "se quedan mirando sin ayudar". "Pero yo qué soy, ¿cocinera o camarera?", le arrebate Raquel. "¿Y yo?, ¿mi padre en almíbar? ", le responde Eli.

Las malas formas de Eli dejan sin palabras a Raquel, que se pone finalmente a ayudar en cocina. EL servicio avanza pero sigue sin haber nadie al timón, por lo que Chicote saca a Eli a la terraza para que escuche las quejas de los clientes. La mayoría cuenta que no "sale nadie a preguntar" y que se "sienten abandonados". "Estamos desatendidos en la terraza", se quejan.

Eli, tras escuchar a sus comensales, le echa la bronca a Raquel, a quien había metido en cocina, por estar desatendida la terraza. La camarera no da crédito y termina por explotar. "No me la vas a liar otra vez porque no me sale del coño, ¿me vas a decir que no he salido a terraza?, que no soy cocinera y he entrado a poner comida, ¡no me jodas!", explota Raquel. Puedes ver la discusión al completo en el vídeo que acompaña la noticia.