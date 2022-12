Limpio, ordenado y con la comida en perfecto estado. Así es como luce 'El calamar', el otro restaurante de Chema, dueño de 'Leña y carbón', cuando Alberto Chicote llega al local. Sin embargo, el chef sospecha (sabe) que este no es su estado habitual.

Las caras de sus empleados dejan entrever que lo que hay a simple vista, no es toda la verdad. "A mí me dice Chema ayer que el restaurante estaba muy dejado, que hace dos meses que no viene por aquí. Pues sinceramente, esperaba encontrarme otra cosa", dice Chicote.

"Hoy Chema sí se ha puesto a limpiar, porque viene quien viene y quiere dar buena imagen, pero no suele hacerlo", confiesa Elena, la camarera, frente a las cámaras de Pesadilla en la cocina.

Unas manchas en el techo llaman la atención de Chicote. "Moho de la estación", afirma el dueño. Una explicación que no acaba de convencer al chef. "Si es que ya se dijo. Esas manchas, a mí lo que se me dijo cuando llegué, es que eran del pis de las ratas, que estaba calando las tejas", reconoce Ana, otra empleada.

El menú es otro punto clave en esta supuesta mentira. "¿Sabes que me parece que me mientes? Me parece que esto del menú os lo habéis inventado para hoy. Me veo las caras cuando te pregunto a ti las cosas y son como 'ay madre, ay madre'", asevera el chef. "¡No me mientas, Chema!", le pide al propietario.