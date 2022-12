Para Alberto Chicote la limpieza es algo indispensable en cualquier restaurante. Por ese motivo, se le encienden todas las alertas cuando entra en la cocina de El Callejón y ve que Tere, la cocinera, no lleva gorro. "No llevo gorro porque no me ha gustado nunca", asegura añadiendo lo siguiente: "A quien le caiga un pelo que lo quite y que siga comiendo".

Chicote se encuentra perplejo ante las respuestas de Tere y sigue mirando cada rincón: "Me parece a mí que aquí lo de agacharse a quitar mierda no apetece".

El chef alucina con lo que encuentra en este vídeo: "Las cosas no están en las mínimas condiciones de higiene como para dar de comer a nadie".