Alberto Chicote: “He visto mierda gelificada, esto está sólido como si fuera alquitrán”

LOS EXTRACTORES CON SUCIEDAD SOLIDIFICADA

El chef Chicote hace un repaso a la cocina del nuevo restaurante que acude a reflotar donde las rejillas del extractor tienen “mierda solidificada”, como si fuera “alquitrán”. Un estado de suciedad que no había visto nunca el chef ya que está acostumbrado a verla “gelificada que parece una gominola”. El cocinero asegura que lo sabe pero no lo limpia porque no tiene productos de limpieza.