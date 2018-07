Si no puedes con el enemigo, recorre India con él

El azar de los emparejamientos fue desigual. Se formaron algunas bastante afines, como Nabil y María Dolores, que básicamente comparten el no saber decir ni los colores inglés. Pepe eligió a Marta, en un claro homenaje a ‘8 apellidos vascos’. El sevillano estuvo ayer mucho más despreocupado, en parte por haber conseguido la inmunidad, pero no más tranquilo, parecía que alguien le había echado algo en el rebujito del desayuno. Si gana, el aristócrata tendrá mérito extra por concursar con el hándicap voluntario de cargar el peso de los 30 collares y 70 pulseras que lleva colgados.

Los influencers siguen sin conseguir muchos followers entre sus compañeros, que aún les reprochan el juego sucio de otras etapas. Jonan ya ha dejado claro que el “Me gusta” que más le preocupa conseguir es el de Matías, que no paró de llamarle soso. Estuvieron cerca de quedarse fuera del programa pero Pedroche evitó el unfollow sacando tarjeta negra. Y yo me pregunto: ¿desde cuándo el color negro representa algo positivo? Eso hay que revisarlo para otras ediciones, no puedo estar yo pendiente de todo.

Queda ya poco para para completar la Ruta de los Elefantes y seguimos con la duda de si veremos un solo elefante, a Pepe sin náuticos, o lo que es más difícil: un indio sin bigote. Nos vemos la semana que viene.