Alberto Chicote ha desvelado en Palo y Astilla que cuando comenzó a trabajar en televisión tuvo que dejar "todo lo que estaba haciendo hasta ese momento": "Un montón de años de carrera profesional".

"Al final tienes que dejar todo lo que has hecho hasta ahora de un modo indirecto, tienes que dejar de ir al restaurante a dar de comer a la gente, dejar de dirigir tu cocina para hacer otra cosa que no has hecho nunca", revela el chef.

Él explica que pensó que si no salía bien podía recuperar lo de antes y seguir adelante. Chicote señala que "cuando arrancas en el oficio sueñas con tener tu propio lugar" y "según logras una cosa, el objetivo es no tocar techo y pensar qué más" se puede hacer.