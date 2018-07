"No recuerdo haber visto algo con este nivel de sorpresa"

'Este es el proyecto más estimulante en el que hemos trabajado', asegura Évole

"Este domingo 23 de febrero no hay Salvados, pero va a haber algo que para nosotros es más que un programa de Salvados. Es un programa que se llama 'Operación Palace', pero no es otro documental sobre el 23F; de hecho es tan diferente que hemos necesitado un debate que se emitirá después de ‘Operación Palace’. Hay algo fundamental en este programa y es que no os podéis perder el final”, advierte Évole al grupo de 15 personas que se dispone a ver los 20 primeros minutos de su historia sobre el 23F.

“Estáis aquí para ver los primeros 20 minutos de ‘Operación Palace’ y para que nos deis vuestra opinión. Antes, sólo quiero que sepáis una cosa: este es el proyecto más estimulante en el que hemos trabajado nosotros. Espero que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros”, finaliza Évole.

A partir de aquí, todas las reacciones caminan por la misma línea. "Es muy fuerte" o "Si resulta que todo lo que contáis es verdad, es muy difícil de digerir", aseguran algunos de los participantes en el experimento. La expectativa es alta y muchos de ellos confiesan su deseo de conocer el desenlace el domingo 23 de febrero a partir de las 21:30 en laSexta: "No puedo esperar al domingo, voy a haceros chantaje para que me lo paséis antes".