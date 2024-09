Los atascos son situaciones que no gustan a nadie y que cada personas lo lleva como puede. Una de las cosas que más molestan es que un coche no te deje cambiar de carril. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver la temeraria solución de una mujer ante este problema.

En las imágenes se ve que un vehículo no puede cambiarse de carril debido a la gran retención que hay en esa autovía, así que la esposa del conductor decide ponerse manos a la obra para remediarlo. La mujer baja del autoy se pone delante de uno que está parado en el otro carril para evitar que pase y pueda ponerse delante su marido. El conductor intenta evitarlo acelerando, pero no consigue que la señora se quite. Finalmente, logra su cometido y vuelve al coche del marido.

"Esto es amor de verdad", bromea Marc Redondo, mientras que Tatiana Arús comenta que la mujer se encara con el conductor que está frenando y se enfada con su marido por no cambiar de carril rápido.