Jordi Évole pregunta a Leo Messi cómo vivió la muerte de Diego Armando Maradona: "¿Recuerdas dónde estabas el día que te enteras de su fallecimiento?". El futbolista explica que se encontraba en su casa y no se enteró hasta que le llegó un mensaje de su padre.

"La verdad que no lo podía creer, porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó y nadie lo esperaba ni puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto. Que Diego no esté más y que haya pasado de verdad. Fue algo terrible", señala Messi. Después de que se les haya comparado en tantas ocasiones, ¿se imagina Leo Messi un funeral como el de Maradona? En el vídeo principal de esta noticia responde sincero, explica lo que hubo detrás del homenaje que le hizo poniéndose una camiseta del Newell's y habla sobre sus reflexiones sobre la muerte.

Además, Évole también le pregunta por la parte más polémica de Maradona: "Es un personaje controvertido. Todo el mundo sabe de su adicción a las drogas, malos tratos a mujeres. Hubo una jugadora del fútbol femenino que durante el minuto de silencio de homenaje a Maradona se dio la vuelta. No sé si has visto la imagen, se sentó en el suelo. ¿Qué te pareció como gesto?". Leo Messi responde en este vídeo.