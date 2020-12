Al poco de arrancar la entrevista Jordi Évole sorprende a Leo Messi al interrumpir su charla para pedirle un favor: firmar la camiseta del Barcelona con su número que le compró a su hijo Diego.

"¿Sabes que esta camiseta tiene un poco de historia? Porque se la regalé este año a mi hijo, en verano, como 15 días antes del burofax y casualmente guardé el ticket. Y cuando pasó lo del burofax, aquellos días de incertidumbre de qué pasará, qué pasará. Digo, 'yo me guardo el ticket, porque como se vaya, me voy a buscarle y que me pague la camiseta'", explica el periodista a Messi.

¿Cómo reacciona el astro argentino a la confesión de Évole? ¿Le firmará la camiseta de su hijo? ¿Sabe Leo Messi cuánto cuesta una camiseta oficial suya? ¿Les regalan las camisetas del club o las tienen que pagar? En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el momento completo.