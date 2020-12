"Todo el mundo está mirando cualquier gesto de Messi. Si sonríes, si agachas la cabeza, si hoy estás triste, que si hoy te abrazas con un compañero... ¿cómo se lleva eso, esa atención permanente?", pregunta Jordi Évole a Leo. El futbolista argentino es contundente: "Yo no me manejo por el postureo. Yo soy como soy y tengo las reacciones que tengo y hago lo que me sale del corazón en el momento".

"La verdad es que no puedo pensar en qué opina cada uno, porque si no me vuelvo loco", explica el deportista, que destaca que "todo el mundo opina": "Mucha gente habla sin saber cada vez más, hoy puedes decir cualquier mentira que no pasa nada, queda ahí y la gente se lo cree". Además, Jordi Évole pregunta a Messi si ha llorado últimamente. El astro argentino confiesa que en el tema deportivo "sufrió muchísimo" y desvela que en otro tema sí ha llorado.

Por último, Messi recuerda sus duros inicios en el Fútbol Club Barcelona cuando con 13 años se fue a vivir a España desde Argentina, a donde volvió parte de su familia por no adaptarse bien a la ciudad Condal. "Cambió mi vida prácticamente por completo y venía a un lugar donde no conocía a nadie, con mi personalidad, que me cuesta entrar, soltarme, soy tímido", desvela Messi, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia sobre su carácter introvertido, todavía hoy de adulto, y explica cómo fue su primera lesión siendo aun un niño en el Barça.