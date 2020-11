El último programa de 'Mask Singer' descubrió la identidad de quien se encontraba tras la máscara de Unicornio. La vedette y empresaria interpretó un tema de Cher y no dejó ninguna pista a los miembros del jurado.

Por su parte, Mónica Carrillo se ocultaba tras el disfraz de Mariquita. La periodista se atrevió con 'Someone Like You', de Adele, y dejó alguna pista más que su compañera de escenario. Si bien, Javier Calvo fue el único que logró adivinar de quién se trataba.

La presentadora no formaba parte de la competición porque era una invitada, pero Duval sí se vio obligada a abandonar el programa tras ser desenmascarada. En los dos vídeos que aparecen a continuación te mostramos cómo se vivieron estos dos momentazos en el programa.