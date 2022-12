Lo pueden decir incluso más alto, pero más claro es imposible. Los estudiantes no quieren a Wert. En la Universidad 'Menéndez Pelayo' de Santander, el ministro ha vuelto a ser recibido con abucheos y pitidos. Es el enésimo pulso al titular de educación y a su polémica LOMCE.

"No me considero un mendigo"

El ambiente ya estaba caldeado desde este fin de semana. Una vez más, las declaraciones del ministro han vuelto a incendiar el debate, esta vez comparando las becas como un acto de caridad. Wert afirmaba que "esos recursos escasos no se distribuyan en forma de limosna". Y claro los estudiantes no han tardado en responder alegando que "no me considero en absoluto un mendigo".

Sin embargo, y a pesar de esta nueva salida de tiesto de Wert, la cúpula popular sigue cerrándose en bloque para apoyarle. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha vuelto a insistir en la misma idea, alegando que "queremos enseñar a nuestro jóvenes a ganarse la vida y no a decirles que lo que tienen que hacer es esperar siempre una subvención".

En esta misma línea, Esperanza Aguirre, se manifestaba en un artículo en el diario ABC en el que afirmaba que "creo que el bien común exige que solo se beque a los mejores de verdad".

El Partido Popular cierra filas para defender a su ministro aunque no lo tiene fácil. Basta con recordar que su nota como ministro, según los ciudadanos, es de 1,76 puntos. Muy lejos del famoso 6,5.

Los desplantes a Wert son frecuentes ya sea en actos deportivos, culturales, o institucionales. Pero el titular de la cartera de educación, no parece darse por aludido y asegura que "si uno no se acostumbra a las protestas, evidentemente, no valdría para un cargo público".

Pues sí, lo mejor será que se acostumbre. De momento, los estudiantes ya han convocado una huelga general de tres días en octubre. Porque por mucho que el gobierno sigua evitando escucharles, ellos estan dispuestos a pitar bien alto para obligarle a hacerlo.