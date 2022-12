La organización de los Guinnes asegura que no se cumplieron las normas en la elaboración de la tortilla. El dos de agosto de 2014, en Vitoria, se hacía la competencia a Bilbao, porque los vitorianos ya podían presumir de haber hecho la tortilla más grande del mundo.

Un récord capitaneado por el cocinero, Senén González. De aquella proeza de 20 metros cuadrados y 10 de profundidad, comieron 10.000 personas y el Ayuntamiento pagó 45.000 a la empresa organizadora.

Pero cuatro meses después, aquella tortilla ha dejado un regusto amargo, desde que se filtró un mail en el que rechazaba la propuesta de la 'capital española de gastronomía' ya que no superaba a la que se consiguió en Japón el 19 de marzo de 1994. Además de no superar el peso, la tortilla no se preparó de acuerdo a sus directrices. Así que según el Libro de los Records Guiness, de récord, nada de nada. Entre otras cosas, los organizadores no admiten que la tortilla gigante se hiciera en porciones precocinadas tipo puzzle.

Sí, por mucho deshonor que suponga, según el Libro Récord de los Guiness, con 11.000 kilos, los japoneses, hicieron la tortilla española más grande de la historia y hace ya 20 años. Aunque la coronaron con publicidad. Senén González ha declarado que "aquello no era una tortilla, ni era comestible, era un simple cuajo de tortilla".

Pero rivalidades aparte, comestible o no, el bochorno es importante porque al evento vinieron centenares de medios de comunicación, incluidas televisiones de todo el mundo.

Pues de momento el Ayuntamiento ya ha dicho que para compensar la factura de 45.000 euros, no abonará los 50.000 que aún debe a los organizadores para que impulsen la gastronomía local este 2014, que Vitoria es la capital del buen comer español. La razón, el daño causado a la imagen de la ciudad y de paso, a uno de nuestros platos más intocables.