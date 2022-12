"Ante todo queremos que Susana Díaz no bloquee el acuerdo. 47 escaños pueden ser suficientes", ha afirmado José Manuel Villegas en Más Vale Tarde. El secretario general de Ciudadanos ha insistido a Mamen Mendizábal que el plan de su partido "es el que hay encima de la mesa", y añade: "Creemos que tiene que haber cambio en Andalucía".

En este sentido, aunque Villegas ha afirmado que no tienen "previsto sentarse con Vox o con cualquier otro partido que no sea el PP", sí ha apuntado que "si el PSOE no actúa con responsabilidad estará dando la llave a los extremos del arco político".