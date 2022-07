La ausencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a las fiestas del Orgullo LGTBIQ+, que congrega a más de un millón de personas y que coloca a la capital de España como referente de las libertades en todo el mundo, está siendo de lo más comentado sobre la celebración.

Lo cierto es que al igual que en años anteriores, el alcalde no ha participado en el pregón ni tiene previsto acudir a las fiestas, y sobre ello ha sido preguntada la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en Más Vale Tarde. Ella cree que "lo raro sería que fuese ahora cuando no ha ido nunca". "Una cosa es que lo respetes y otra querer participar", ha dicho, insistiendo en que ella representa al Ayuntamiento.

"Me he encargado de organizarlo y lo he hecho de milamores porque llevo yendo toda mi vida y me parece que está bien representado por la vicealcaldesa", ha incidido Villacís.

Además, ha añadido que "lo bueno que tiene el Orgullo es que es la fiesta de la tolerancia, abierta a todo el mundo pero no obligatoria". "Que no venga nadie que no lo sienta de verdad, para hacer postureo", ha indicado.

Respecto al hecho de que el consistorio haya preferido iluminar la sede del Ayuntamiento con los colores del arcoíris en vez de poner una pancarta también ha hablado la vicealcaldesa y dice que la habría colocado como las ha colocado en todas las Juntas de Gobierno y todas las áreas de gobierno que preside ciudadanos.

"A mí me hubiese gustado la pancarta porque el Orgullo representa muy bien Madrid y me parece que la bandera de España representa la igualdad y la unión, lo mismo que la bandera LGTBI", ha declarado, puntualizando que "una bandera así no debería molestar a nadie".