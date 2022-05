Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, asegura que en el caso de la viruela del mono "la transmisión es completamente distinta" a la del COVID-19. Según aclara en Más Vale Tarde, "precisa de un contacto mucho más estrecho y es a través de fluidos biológicos", como la saliva, de las secreciones respiratorias o de las propias lesiones cutáneas.

Además, incide en que el 'monkeypox' es una enfermedad de la "misma familia de la viruela", por lo que las personas vacunadas de viruela estarían protegidas: "Al ser de la familia de estos 'pox virus', la vacuna de la viruela protege todavía ahora tantos años después", celebra.

Zapatero aclara asimismo que la viruela del mono "no es una enfermedad de transmisión sexual", sino que "se transmite fundamentalmente por saliva, secreción respiratoria, contacto estrecho y transmisión de material de las pústulas" del paciente infectado. "La vía sexual es una de las vías de trasmisión, pero no es la única y por tanto no se considera una enfermedad de transmisión sexual", insiste.