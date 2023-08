Las mujeres de Cervera, una localidad de La Rioja, llevan años luchando para incorporarse en las cofradías del baile tradicional de la gaita, que están formadas por hombres exclusivamente. Por ello, desde 2020 participan en la tradición de forma independiente pero este año, el párroco de Cervera ha emitido un comunicado en el que ha vetado a las mujeres de salir a bailar a la calle durante el festejo.

Concretamente, las mujeres de esta localidad, tras recibir un no rotundo al intentar incorporarse a las cofradías oficiales, optaron por formar una agrupación propia llamada La Gaita Mixta, que está compuesta por 21 mujeres y tres hombres.

No obstante, el párroco de Cervera ha emitido un comunicado este año, después de tres años de convivencia entre las cofradías masculinas y la agrupación mixta, donde prohíbe a las mujeres bailar en esta festividad. El texto expresa "que no puede autorizar la participación oficial de mujeres en la gaita (...) por respeto a la tradición de nuestras fiestas". Además, el comunicado califica el baile de estas mujeres como una "imposición antidemocrática" y asegura que "no va a ceder a chantajes ideológicos de falso feminismo contradictorio y líquido que no llega siquiera a definir qué se entiende por mujer".

Además, este sentimiento expresado por el párroco es similar al de los vecinos. Uno de ellos ha comentado a Más Vale Tarde, en referencia a esta lucha, que "las mujeres son unas cabronas que no hacen más que picar a los hombres", mientras que otra ha dicho "que ellas bailen dónde quieran pero que no rompan lo que ya teníamos de antes".

En respuesta, la gaita mixta ha entrado en la iglesia por primera vez, a pesar de la censura del párroco. Esto lo han logrado las mujeres después de varios años en los que se han visto obligadas a bailar en zonas apartadas de los hombres e incluso les han boicoteado sus bailes, apagándoles la música.