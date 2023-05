Juanma es uno de los vecinos del barrio de Bonanova, en Barcelona, que acudió a la manifestación de este jueves contra la okupación. Según ha afirmado en Más Vale Tarde, "siempre se ha convivido con ellos bien, pero a partir de que el 23 de marzo no se consiguió echarlos y se demoró la orden, ellos han estado más activos". "Es posible que se hayan sentido provocados", ha añadido.

"Muchos vecinos tienen miedo de bajar a apoyarnos y el miedo es lo peor en las democracias, si uno tiene miedo no puede ser libre y si uno no es libre hemos perdido todo", ha lamentado.

El día 23 de marzo había orden de desalojo contra uno de los bloques okupados, y fue entonces cuando se complicó la situación. "Cuando empieza una guerra nadie sabe quién lanzó la primera piedra. En cualquier caso, estoy seguro de que nosotros, los vecinos, no tenemos culpa de nada. Solo queremos seguridad en el barrio", ha indicado Juan Manuel Ariño.

En este sentido, ha asegurado que la manifestación de los vecinos no fue instrumentalizada por la campaña electoral: "A nosotros nadie nos está dirigiendo contra nadie. Nostoros los vecinos somos libres, es verdad que han aparecido políticos que no habían aparecido hasta ahora, pero están en su derecho de estar aquí. Nosotros sabemos perfectamente que en este barrio había un equilibrio emocional, una paz muy grande, pero parece ser que se ha roto. ¿Quién arrancó la mecha? No sé decirlo", ha zanjado.