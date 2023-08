Los precios del aceite están disparados hasta alcanzar los diez euros por botella y el alza del precio de este producto básico de la cesta de la compra puede llegar a hacer un roto en el bolsillo de cualquier español. Por eso el nutricionista Pablo Ojeda ha desvelado en Más Vale Tarde sus principales trucos para ahorrar el consumo en aceite de oliva.

Por un lado el experto en nutrición ha destacado que la dosis saludable de aceite al día son seis cucharas soperas al día, repartidas por varias comidas y para cumplir con ese consumo o incluso reducirlo para reducir el precio de la compra, ha detallado varias claves.

Por un lado, Ojeda ha destacado que una de las herramientas más útiles para reducir la cantidad de aceite usada es un difusor de aceite, pero incluso se podría comprar un difusor reutilizable de cualquier bazar y rellenarlo con el aceite que se vaya a usar y luego emplearlo para pintar la superficie de la sartén. En este sentid, ha explicado que "en el momento en el que hay un color homogéneo para que haya uniformidad en el calor" ya habría suficiente líquido para cocinar. En el caso de freír patatas ha explicado que se debe llenar la sartén con un dedo de profundidad de aceite, destacando que "no hace falta que estén nadando las patatas".

En segundo lugar, según el nutricionista, cuándo el líquido llegue "al punto de humeo" o "después de tres o cuatro usos", el aceite no debería reutilizarse más. No obstante, el experto añade que es muy importante la forma en la que se conserva el aceite usado. Concretamente, ha recomendado separar el aceite que se usa para la carne y el pescado y los recipientes deben ser de aluminio o cristal "para que no haya contaminación cruzada" y se debe colar para deshacerse de los posos. "Cuándo el aceite es negro y más denso, el aceite hay que tirarlo" concluye Ojeda.