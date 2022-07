Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz, ha acudido a Más Vale Tarde para desmontar los mitos que hay en torno a los mosquitos en verano. ¿Es cierto lo de que pican más a la gente de 'sangre dulce'? Ana Molina ha aclarado al respecto que la sangre dulce no existe, y que lo que sí gusta a los mosquitos son "las pieles calientes, el olor corporal potente, la gente que tenga la piel mojada y el dióxido de carbono que producimos al respirar".

Por su parte, Cristina Pardo ha confesado su truco para evitar que le piquen los mosquitos en verano: "Yo me tomo una vitamina B. Me la tomo al atardecer porque mi madre es médico y me la recomendó. No vale tomarla a las 23:00 horas porque se te ha olvidado", ha contado, al tiempo que ha añadido que "no debe ser una cosa muy rara, porque al ir a la farmacia, ya saben para qué la quieres". "Y a mí me funciona", ha asegurado.

Molina ha respondido a este truco declarando que la madre de Cristina Pardo la quiere tener "desde luego, antioxidada". "Todas las vitaminas C, D, E... nos ponen mucho más guapos y jóvenes. Desde luego, antioxidada vas a estar. Lo de los mosquitos me lo tendría que repasar", ha afirmado, tras lo que la presentadora de Más Vale Tarde ha insistido en que a ella le funciona este truco.