Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria: "No es lo mismo donar al PP que a Cáritas"

DICE NO ENTENDER POR QUÉ LO COMPARAN

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, ha explicado en 'Más Vale Tarde' las diferencias entre las donaciones a una formación política y a una organización como Cáritas. Según ha dicho, ya hay diferencias "desde el punto de vista ético". Además, ha apuntado que "las donaciones a los partidos pueden estar exentas siempre que cumplan los requisitos que dice la ley de financiación". No obstante, ha añadido que se tema que, en esta ocasión, no lo están. Asimismo, Ruiz-Jarabo ha detallado que "la empresa donante no debe tener ningún contrato vivo con ninguna Administración, no puede superar los 50.000 euros" y que "debe haber sido aprobada por el órgano corporativo correspondiente".