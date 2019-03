Javier Gómez: "Podemos quiere implantar un tope salarial para los jugadores"

Javier Gómez explica que Podemos tiene círculos de trabajo que proponen medidas en algunos terrenos concretos de la sociedad, por lo que las propuestas de este círculo no están en el programa electoral, sino que habría que aprobarlas. El propio Pablo Iglesias ha publicó un tweet que decía: "No sé si estoy de acuerdo con todas las medidas que propone Fonsi Loaiza".



Según Javier, lo que está haciendo Podemos es un "menú internacional", coger un poquito cada país. "Parece que todas las medidas aplicadas de un plumazo cambiarían radicalmente la cara al fútbol, pero viéndolas por separado no son tan innovadoras", afirma Javier Gómez.



Una de las medidas más llamativas que propone el partido es el exigir la educación secundaria a todos los futbolistas de Primera y Segunda División, algo que ya se pidió en Uruguay hace años. lo que se pregunta Javier Gómez es "¿por qué a los poetas o a los no?".



Otra de las medidas es bajar el precio de las entradas, una medida que pretende copiar el modelo alemán. Sin embargo, el periodista asegura que en Alemania eso no está legislado, simplemente los clubes quieren tener los estadios llenos".



El reparto de los derechos televisivos llega desde Inglaterra, donde "los clubes menos importantes de primera y de segunda ganan mucho más aquí". Lo que se pregunta Javier Gómez es cómo puedes legislar el reparto de dinero que hace una empresa privada sin ser intervencionista, aunque es algo que ya se hizo para imponer un partido en abierto cada jornada.



Por otra parte, el tope salarial es algo que ya existe, ya que los clubes sólo puden dedicar un porcentaje de su presupuesto a los salarios. Para Javi Gómez, la única manera de controlar que los futbolistas ganen menos es subirles los impuestos.



Por último, Podemos propone "limitar los cargos federativos a ocho años de mandato", una medida "muy comprensible" según el periodista.