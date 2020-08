Los organizadores de la manifestación negacionista de Colón retransmitieron una conversación previa a la concentración, en la que fijaron el argumentario de la protesta hablando sobre las mascarillas o la vacuna contra el COVID-19 en la que trabajan numerosos países.

En esta charla, aseguraban que la vacuna "es transgénica y va modificar nuestro ADN", "trasnformará nuestro cuerpo y mente". Pero no solo eso, llegan incluso a afirmar que la fórmula contra el coronavirus va a "crear una generación de personas estériles" y llegará a "cambiar el coeficiente" de las personas que se la apliquen.

El periodista José María Rivero ha desmontado sus argumentos en Más Vale Tarde. "Hay muchos medicamentos que son modificados transgénicamente, como la insulina para las personas que tienen diabetes", ha recordado.

También ha bromeado sobre la supuesta capacidad de la vacuna de esterilizar a la gente que indican los negacionistas: "Quien consiga convertir en estéril que se presente porque igual gana el Premio Nobel, consigue acabar con la necesidad de usar condones o con la vasectomía. Eso no es posible".

Así, Rivero ha querido dejar bien claro que "las modificaciones que hace la vacuna no se transmiten a la siguiente generación". Y para terminar de rebatir sus argumentos, el periodista coge una manzana.

"Si me como una manzana que tiene genes, ¿digo que me voy a transformar en un manzano?, Pues no es posible", dice Rivero, zanjando así la polémica.