La incertidumbre del futuro de Madrid Central: estos son los protocolos anticontaminación que usan otras ciudades

José Luis Martínez-Almeida decide mandar avisos en julio y agosto, en vez de multas, a los vehículos que entren en Madrid Central. El futuro del proyecto que implantó el gobierno de Manuela Carmena para reducir la contaminación en la capital está en vilo.

En España son los ayuntamientos los que deciden qué sistema de restricción de la contaminación tiene que aplicar. Pero lo que no cabe duda es que tiene que haber uno. En Europa ya son 280 las ciudades que tienen protocolos más o menos duros de restricción al tráfico.

El experto en Energía, Jorge Morales de Labra, explica que en Madrid el proyecto se puso en marcha el 30 de noviembre. Las multas comenzaron el 16 de marzo, y el tres de junio se anularon la mayor parte de las multas porque había problemas con el registro horario de estas. Además, los que levaban pegatinas no eran multados, y los que no la llevaban y eran multados, solo podían serlo una vez al mes.

Por ello, Morales indica que no ha habido casi tiempo de ponerlo en marcha y que ha tenido "enormes deficiencias". Como no existen muchos datos de estos tres meses, no se puede acreditar realmente el impacto, y el gobierno actual de Almeida utiliza esto como estrategia.

Otras ciudades en las que no se puede usar coche

En Madrid, las restricciones al tráfico se aplicaban en un ratio de 4.7 kilómetros cuadrados, un espacio similar al de cinco campos de fútbol.

En Amsterdam las restricciones alcanzan los 20 kilómetros cuadrados. No se puede entrar en ninguna parte de esa ciudad con un coche diésel anterior al año 2000 ningún día de la semana. Además, cada vez las restricciones son más amplias.

En Berlín, las restricciones son de 88 kilómetros cuadrados. Esta ciudad aplica protocolos desde 2010. Londres: tiene 1.580 kilómetros cuadrados de restricción. Hasta ahora había que pagar 13 euros diarios en horarios laborables para entrar. Desde abril, se amplió, y si los coches no tienen la etiqueta verde tienen que pagar 27 euros, todos los días de la semana y a todas horas.

La "campeona internacional" es Estocolmo, que comenzó en 1996.

¿Cuál es el futuro de Madrid Central?

Si los partidos de derechas que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid quieren revertir las restricciones al tráfico, ¿podrán hacerlo? La Unión Europea ya ha avisado que puede haber sanciones si se elimina Madrid Central, por lo que no se puede volver a los procedimientos anteriores.

"Hay un problema de salud público de primer orden, por lo que es obligatorio que haya restricciones", indica el experto.