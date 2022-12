El barco de la tragedia en el Mediterráneo era un pesquero de 30 metros. Aún no se sabe por qué cayeron tantas personas al agua, si fue porque se asomaron a un lado del barco o simplemente por el mal estado de la nave.



Lo cierto es que los 28 supervivientes han contado lo que ocurría ahí y, además, los precios que han tenido que pagar. En el barco de la muerte había tarifas. Ir en cubierta era lo más caro, costaba 3.200 euros, una cifra que las autoridades españolas discuten.



Ir en el interior del barco costaba entre 1.500 y 800 euros y los peor parados son los que iban en la bodega, pagaban entre 500 y 800 euros.



En ese barco viajaban entre 700 y 900 personas. Apenas se han rescatado 30 cadáveres y hay 28 supervivientes que son los que están ayudando a las autoridades italianas para poder esclarecer el caso.



En España nuestras cosas están muy vigiladas, y para demostrarlo 'Más Vale Tarde' va en directo al centro de pantallas de la Guardia Civil, que controla todo el litoral español. En este punto, de un solo vistazo, se puede ver toda la costa de España.



En una de las pantallas se puede apreciar un buque de la Guardia Civil que vigila para que no se produzca pesca ilegal. Un poco más arriba hay una segunda pantalla que recoge la actividad en la frontera de Ceuta y Melilla. Pero no sólo se controlan los 8.000 kilómetros de costa española, también hay equipo para controlar puntos calientes en otros países.