Más Vale Tarde expuso hace unos días el bulo que el streamer David Cánovas, conocido como TheGrefg, había compartido en uno de sus directos sobre los fallecidos debido a la DANA en el parking del Centro Comercial Bonaire. El streamer no dudo en responder al programa a través de su perfil de la red social 'X' afirmando que laSexta había maquillado su historia.

Tania Sánchez se muestra muy crítica con el streamer y afirma que "a uno le sorprende y le alarma esta irresponsabilidad". La analista, además, no duda en hacer una reflexión entorno a este asunto apuntando que el streamer decidió trasladar su residencia a Andorra "para no pagar impuestos y no contribuir a esos impuestos que cubren a todas las fuerzas de emergencia que estamos viendo desplegadas".

"Creo que es difícil pedirle a alguien que le importa tan poco su comunidad y su país, y que tiene en tan bajo estima su patria, la más mínima responsabilidad como para que no mienta", añade la analista. Sánchez señala que a Cánovas le siguen muchos niños, niñas y adolescentes por ello le insta a que "piense un poco, de verdad el impacto de sus palabras en esa gente".