Los colaboradores del programa Más Vale Tarde han abordado la noticia sobre un concejal del PP en Castellón que ha acumulado 167 multas de tráfico. Según han denunciado desde el PSPV-PSOE, el edil, encargado del área de Movilidad del consistorio, ha acumulado durante el último año 167 sanciones por aparcar de manera irregular en partes de la ciudad con zona azul. "Quiero romper una lanza a su favor porque a mí me pasó una cosa similar", ha desvelado Tania Sánchez ante el asombro de sus compañeros.

La analista ha explicado que le ocurrió "hace muchos años". "Creo que no superé las 100, pero no me acuerdo. Eran multas por mal aparcamiento", ha puntualizado, como puede observarse en el vídeo superior. "Cuando tú repetidamente vas a zonas verdes, azules... Por ejemplo, si tu partido tiene la sede en un lugar de zona verde y piensas estar una hora pero se lía la reunión y acabas más tarde un día y otro día...", ha expresado.

"Si por una casualidad te has cambiado de vivienda y no te están llegando las notificaciones, un buen día te das cuenta de que hay un montón de multas", ha señalado la analista, quien ha reconocido que fue consciente de esta circunstancia ya que "lo publicó el diario ABC". Puedes ver su intervención completa en el vídeo superior.