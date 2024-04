La incertidumbre está servida después de que Pedro Sánchez anunciara este miércoles que cancelaba su agenda para reflexionar sobre "qué camino tomar": si continuar al frente del gobierno o, si por el contrario, prefiere echarse a un lado. "En mi hipótesis no creo que haya una convocatoria cercana de elecciones porque el PSOE no está en condiciones de tener un relevo electoral", opina Tania Sánchez en Más Vale Tarde, ya que "esto supondría perder el gobierno y creo que el PSOE no esta por la labor de eso".

"Ahora la clave está en qué va a pasar si dimite Sánchez, que es quien es capaz de mantener el acuerdo de coalición con Sumar y el resto de apoyos", añade la colaboradora. "Entiendo el pánico en el partido porque les ha pillado con el pie cambiado", comenta María Dabán, que añade: "Al que le toque la patata caliente, ojo la legislatura que le queda".

"No nos acordamos del efecto que puede tener esto en las elecciones catalanas y en las europeas", dice, por su parte, Iñaki López.