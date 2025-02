Las sorprendentes excusas de la dueña del local que aloja un centro de bótox ilegal: "No he visto a nadie pinchando"

Tras la investigación llevada a cabo por Más Vale Tarde, la Policía Nacional ha desmantelado una clínica ilegal en la que una falsa doctora llevaba a cabo tratamientos de medicina estética. El programa ha podido acudir con los agentes al centro para ser testigos de la inspección llevada a cabo.

Los inspectores interrogan también a la dueña del establecimiento en el que ejerce esa falsa doctora. Antes la pregunta sobre quién ha contratado a la médica, la dueña del local indica que ellos no la han contratado. "Ella vive fuera y cuando viene nos alquila una cabina un par de días", explica. La señora se escuda en que no saben qué hace cuando atiende a personas en las cabinas por ello desconocen que haga ese tipo de tratamientos. "No llevamos su agenda ni nada", añade. El agente replica que ellos creen que sí gestionan su agenda de citas.

Jessica de Francisco explica a la dueña del local que la falsa doctora llevaba a cabo tratamientos de medicina estética, "algo para lo que este local debería estar habilitado". "No hago estos pedidos, no compro estas cosas... no sé qué está haciendo", se excusa, "no he visto a ninguna persona pinchando, no estaba presente".

La reportera replica que en las redes sociales publican imágenes de la falsa doctora llevando a cabo esos tratamientos. "Tengo muchas cosas que hacer, no soy de redes sociales", responde ella. "No tener conocimiento de la ley no le exime de ella", afirma de Francisco. "Lo sé", responde la dueña del local.

Seguidamente acude al local la titular de la empresa, que explica a los agentes que la falsa doctora no está contratada ni es su empleada. "Tiene clientes acumulados de cuando trabajaba aquí y viene de vez en cuando a atenderles", añade. Sobre las sustancias no autorizadas, la titular explica que ellos no compran nada procedente de Corea y dirige, directamente, a la falsa doctora como la persona que ha adquirido esos productos.