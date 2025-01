La sorprendente propuesta de Cristina Pardo en Más Vale Tarde: "Que Iñaki haga las secciones de cocina y yo, baile"

Cristina Pardo arranca el primer programa post Navidad de Más Vale Tarde junto a Iñaki López hablando de su viaje a Texas en el que se lo ha pasado tan bien que afirma que "en cualquier momento me arranco a bailar country".

Tras unas breves vacaciones, Cristina Pardo e Iñaki López vuelven a presentar juntos el primer programa postnavideño de Más Vale Tarde. Sin embargo, Cristina admite que todavía "sigo en Texas", después del viaje que ha realizado aprovechando las fiestas.

"Me lo he pasado muy bien, en cualquier momento me arranco a bailar country", comenta la presentadora en el vídeo sobre estas líneas, donde propone que "Iñaki haga las secciones de cocina y yo, baile".

"Sería un espectáculo digno de ver", apunta Beatriz de Vicente, mientras que Iñaki 'recoge el guante': "Mañana traeré una camisa de flecos hasta aquí".