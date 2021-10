Las declaraciones del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, sobre cómo se podría manipular el volcán para encauzar su lava bombardeándolo han resultado algo confusas en la opinión pública. "Igual lo que digo es un disparate, pero a mi me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo", añadía el político en una entrevista telefónica.

Expertos como el sismólogo Emilio Carreño han querido zanjar esta idea, la cual "no tiene ningún sentido" y "sería contraproducente". "No se sabe cómo va a funcionar el volcán en la situación actual, y eso que tenemos datos, si lo bombardeamos ya no tendríamos ni idea", ha añadido.

Según él, esta idea tiene origen en que se ha oído que en Islandia hicieron explosiones por donde transcurría la lava para encauzarla, pero él lo ve "difícil" para poder desarrollarlo en La Palma.

Por otro lado, el presidente del Cabildo de La Palma ha matizado sus declaraciones: "Hay que tener poca vergüenza y distorsionar la realidad. Hay tantos científicos y expertos que dudaba mucho de que se pudiera poner en práctica cualquier medida que ya no se estuviera aplicando", ha explicado, hablando de que se le ha ridiculizado con una información tergiversada.