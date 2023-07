El actor y director Santiago Segura ha estado este jueves en los platós de Más Vale Tarde para promocionar su película 'Vacaciones de verano', que ha sido estrenada el 6 de julio en cines. El programa también ha llamado a Sirena, su hija pequeña de 9 años y también forma parte del elenco del filme recién estrenado, que ha sido muy sincera contestando a las preguntas de Cristina Pardo.

Sirena ha asegurado que su padre es muy exigente con ella y ha dicho que ella "no es obediente". No obstante, ha reconocido que su "padre mola, pero es muy pesado". "Es muy pesado porque me exige, yo en las frases me confundo...", ha señalado entre risas. Preguntada sobre qué se siente al ser mejor actriz que su padre, ha contestado que "se siente muy bien: Soy mejor que mi padre".

"Me encanta hacer películas", ha admitido la pequeña. En cuanto a la fama, ha explicado que le gusta que le pidan fotos porque "hace feliz a la gente", pero cuando está en la playa le gusta estar sola con sus amigas y no quiere que le "molesten mucho". Sirena ha afirmado que está "muy contenta con la película" y, además, sus amigos han dicho que les encanta.